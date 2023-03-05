"Сочи" выступил лучше "Краснодара" в 18-м туре РФПЛ

Опубликовано: 21:59, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанские футбольные клубы "Сочи" и "Краснодар" провели сегодня домашние встречи с московскими клубами в рамках 18-го тура Мир-Российской премьер-лиги. "Сочи" обыграл ЦСКА со счетом 2:0, а "Краснодар" добился ничьей 2:2 в матче против "Торпедо".

Два кубанских футбольных клуба сыграли сегодня против москвичей домашние матчи в 18-м туре Мир-Российской премьер-лиги: "Сочи" принял у себя ЦСКА, а "Краснодар" – "Торпедо". Московские клубы не смогли выиграть ни одну из этих игр.

Победа "Сочи"

Оба клуба Краснодарского края забили гостям по два мяча, но три очка смогли заработать только сочинцы, одолев армейцев со счетом 2:0. Оба гола в ворота ЦСКА забил Лука Джорджиевич, причем с расстоянием всего в 6 минут – на 72-й и 78-й минуте.

Москвичи могли бы закончить эту встречу хотя бы не с сухим счетом, но забитый Мойзесом на 67-й минуте гол в итоге был отменен судьей.

Для "Сочи" встреча была важной как первый матч в РФПЛ при новом главном тренере Курбане Бердыеве.

Ничья "Краснодара"

"Торпедо" сыграло удачнее ЦСКА, добившись ничьей с "Краснодаром" 2:2. Краснодарцы начали игру с гола Ильи Стефановича на 9-й минуте, а основная борьба развернулась во втором хавтайме: "Торпедо" вышло вперед за счет голов Сергея Петрова на 62-й минуте и Джона Кордобы на 70-й минуте, но на 78-й минуте благодаря контратаке и точному удару Игоря Лебеденко хозяева выровняли счет.

Итоги тура

Таким образом, "Сочи" вышел на седьмое место с 28 очками, а "Краснодар" оказался на восьмом с 26 очками. Далее сочинцам предстоит 10 марта играть против "Оренбурга", а "Краснодару" – 11 марта против еще одного московского клуба, на сей раз "Динамо".