Армянские боевики погубили двоих азербайджанских военных

Минобороны Азербайджана озвучило потери, понесенные азербайджанскими военными во время нападения армянских боевиков в Карабахском экономическом районе. По данным ведомства, в результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС АР Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.
В Минобороны сообщили, что Алибейли и Гусейнов стали шехидами, и выразили самые глубокие соболезнования их семьям и друзьям.
Нападение на военных в Карабахе
Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов входили в оперативное подразделение, направленное на грунтовую дорогу, ведущую в Ханкенди в объезд Лачинской дороги, для проверки проезжающих по ней автомобилей на предмет соблюдения Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года. По оперативным данным, объездной путь использовался Ереваном для провоза в зону временного размещения миротворцев оружия и боевиков.
Когда подразделение остановило на этой дороге автомобиль, находившиеся в нем боевики открыли огонь, погубив Алибейли и Гусейнова. Ответным огнем их сопротивление было подавлено, двое нападавших убиты, еще один ранен.
Реакция Азербайджана
Инцидент стал доказательством того, что Армения, потеряв возможность провозить оружие и боевиков по Лачинской дороге в Карабах, не отказалась от реваншистских планов на новую войну с Азербайджаном и нашла объезд для продолжения вооружения карабахских сепаратистов.
В связи с этим ранее МИД Азербайджана потребовал от Армении немедленно выполнить 4-й пункт Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года о выводе всех остатков армянских НВФ из Карабахского экономического района АР. Также с новой остротой встал вопрос об установке азербайджанского КПП на въезде из Армении в Лачинский коридор, который позволит контролировать каждую машину, прибывающую в Азербайджан.