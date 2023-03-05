Армянские боевики погубили двоих азербайджанских военных

Опубликовано: 20:29, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Азербайджана сообщило имена военных, застреленных в Карабахском экономическом районе армянскими боевиками при проверке автомобиля, везшего из Армении оружие для карабахских сепаратистов. В результате нападения погибли Шахрияр Алибейли и Эшгин Хусейнов.

Минобороны Азербайджана озвучило потери, понесенные азербайджанскими военными во время нападения армянских боевиков в Карабахском экономическом районе. По данным ведомства, в результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС АР Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.

В Минобороны сообщили, что Алибейли и Гусейнов стали шехидами, и выразили самые глубокие соболезнования их семьям и друзьям.

Нападение на военных в Карабахе

Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов входили в оперативное подразделение, направленное на грунтовую дорогу, ведущую в Ханкенди в объезд Лачинской дороги, для проверки проезжающих по ней автомобилей на предмет соблюдения Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года. По оперативным данным, объездной путь использовался Ереваном для провоза в зону временного размещения миротворцев оружия и боевиков.

Когда подразделение остановило на этой дороге автомобиль, находившиеся в нем боевики открыли огонь, погубив Алибейли и Гусейнова. Ответным огнем их сопротивление было подавлено, двое нападавших убиты, еще один ранен.

Реакция Азербайджана

Инцидент стал доказательством того, что Армения, потеряв возможность провозить оружие и боевиков по Лачинской дороге в Карабах, не отказалась от реваншистских планов на новую войну с Азербайджаном и нашла объезд для продолжения вооружения карабахских сепаратистов.

В связи с этим ранее МИД Азербайджана потребовал от Армении немедленно выполнить 4-й пункт Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года о выводе всех остатков армянских НВФ из Карабахского экономического района АР. Также с новой остротой встал вопрос об установке азербайджанского КПП на въезде из Армении в Лачинский коридор, который позволит контролировать каждую машину, прибывающую в Азербайджан.