Опубликовано: 17:29, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Кремля

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг мнение руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что у Тель-Авива нет права на упреждающие удары по ядерным объектам в Иране, где может производиться запрещенное оружие. Он подчеркнул, что Израиль сделает все для своей защиты и отражения попыток врага разрушить Еврейское государство.

Председатель правительства Еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе традиционного заседания Кабмина ответил руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, заявившему накануне во время визита в Тегеран, что у Тель-Авива нет права наносить военные удары по ядерным объектам в Иране. Он подчеркнул, что такое право у Израиля все же есть.

При этом Нетаньяху охарактеризовал Гросси как "достойного человека, сказавшего недостойные слова". Премьер-министр указал, что Израиль будет наносить упреждающие удары по Ирану ради самозащиты, что входит в совокупность норм международного права.

Конфликт Ирана с Израилем

Председатель правительства напомнил, что Иран официально объявляет о желании ликвидировать Израиль и ищет способы обеспечить безопасность своих ядерных объектов, где может производиться запрещенное оружие. Он добавил, что Тель-Авив в любой момент готов отреагировать на угрозы со стороны Тегерана всеми необходимыми для этого средствами.

"Ничто не помешает нам обеспечить безопасность нашей страны и отразить попытки врага разрушить Еврейское государство"

– Биньямин Нетаньяху

Глава Еврейского государства также напомнил, что завтра иудеи будут отмечать праздник Пурим, посвященный спасению еврейского народа от геноцида в Персии, и провел параллели с сегодняшним днем: Израиль вновь выстоит перед лицом экзистенциальной угрозы.