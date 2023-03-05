Северному Кавказу угрожают лавины

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Дагестану, в ночь на понедельник во всем федеральном округе Северного Кавказа ожидается повышенная лавиноопасность, в связи с чем вынесено экстренное предупреждение республикам региона. Кроме того, будет дуть очень сильный ветер, с порывами свыше 100 км/ч.
Погода в Дагестане
Сегодня в Дагестане уже сошло несколько лавин – в Цунтинском районе, на Бежтинском участке и у Вантляшевского перевала, все они завалили автотрассы. Причина схода лавин – повышение температуры воздуха в совокупности с резким ветром.
Погода в Северной Осетии
Североосетинские спасатели также ждут лавин в горах РСОА. Наиболее высока вероятность природного катаклизма в Алагирском районе. Кроме того, снегопад и гололед уже заблокировали Военно-Грузинскую дорогу в направлении от Владикавказа до границы с Грузией. Через час будет закрыт и Транскам.
Погода в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии
В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии также предупредили жителей горных районов о нарастании рисков схода лавин. В первую очередь это касается Зольского, Чегемского, Черекского и Эльбрусского районов.
Погода в Ингушетии
Что касается Ингушетии, то там МЧС прогнозирует сильнейший ветер скоростью до 115 км/ч.