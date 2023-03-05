Северному Кавказу угрожают лавины

Опубликовано: 16:56, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На всем Северном Кавказе сегодня ожидается сход лавин из-за снегопадов, резкого повышения температуры воздуха и очень сильного ветра. В Ингушетии порывы ветра достигнут 115 км/ч. В Северной Осетии закрываются дороги в Грузию и Южную Осетию.

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Дагестану, в ночь на понедельник во всем федеральном округе Северного Кавказа ожидается повышенная лавиноопасность, в связи с чем вынесено экстренное предупреждение республикам региона. Кроме того, будет дуть очень сильный ветер, с порывами свыше 100 км/ч.

Погода в Дагестане

Сегодня в Дагестане уже сошло несколько лавин – в Цунтинском районе, на Бежтинском участке и у Вантляшевского перевала, все они завалили автотрассы. Причина схода лавин – повышение температуры воздуха в совокупности с резким ветром.

Погода в Северной Осетии

Североосетинские спасатели также ждут лавин в горах РСОА. Наиболее высока вероятность природного катаклизма в Алагирском районе. Кроме того, снегопад и гололед уже заблокировали Военно-Грузинскую дорогу в направлении от Владикавказа до границы с Грузией. Через час будет закрыт и Транскам.

Погода в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии также предупредили жителей горных районов о нарастании рисков схода лавин. В первую очередь это касается Зольского, Чегемского, Черекского и Эльбрусского районов.

Погода в Ингушетии

Что касается Ингушетии, то там МЧС прогнозирует сильнейший ветер скоростью до 115 км/ч.