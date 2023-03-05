Лачинскому коридору необходим азербайджанский КПП

Опубликовано: 16:25, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана потребовал от Армении выполнения ее обязательств по Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года, в том числе выводы остатков армянских НВФ из Карабахского экономического района. Также в МИД указали на необходимость установки КПП на въезде в Лачинский коридор в связи с сегодняшним нападением армянских боевиков на военных Азербайджана.

Необходимость установки КПП Азербайджана на армяно-азербайджанской границе в точке въезда в Лачинский коридор стала абсолютно очевидной сегодня, после раскрытия канала контрабанды армянского оружия, мин и боевиков из Армении в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики.

Контрабанда оружия в объезд Лачинской дороги

Как известно теперь, незаконный ввоз вооружений и боевиков из Армении в Азербайджан не прекратился полностью после начала бесперебойной акции протеста активистов у Лачинской дороги: по самой дороге с 12 декабря прошлого года ездит только гуманитарный транспорт, но оружие и армянские солдаты все равно продолжали проникать в Ханкенди – по соседней грунтовой дороге через Халфали и Туршсу. То есть в Азербайджан по Лачинскому коридору запрещенные военные грузы въезжают все так же бесконтрольно, но у Шуши едут не мимо экоактивистов, а в объезд.

Именно на этом объезде сегодня при проверке соблюдения условий Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года произошла перестрелка между азербайджанскими военными и членами армянских НВФ, перевозившими в Ханкенди оружие. Напомним, что боевики, чью машину должно было досмотреть оперподразделение ВС АР, открыли огонь и были обезврежены. При этом с обеих сторон есть погибшие и ранены.

Армения лжет о мире

В связи с этим недопустимым инцидентом МИД Азербайджана потребовал сегодня немедленно остановить любые попытки ввезти в Карабахский экономический район оружие, мины и боевиков из Армении. В ведомстве напомнили, что Армения до сих пор не вывела всех своих военных с азербайджанской земли, к чему ее обязывает упомянутое Трехстороннее заявление, а вместо этого занимается минированием территорий Азербайджанской Республики и вооружением карабахским сепаратистов с целью их подготовки к новой войне за Карабах.

Нападение на азербайджанских военных вооруженных армянских боевиков на объездной дороге, используемой для контрабанды оружия, доказывает, что Армения по-прежнему придерживается планов по захвату территорий Азербайджана и не заинтересована в стабилизации региона, а слова армянских представителей об их стремлении к миру в регионе являются чистой воды лицемерием.

КПП сделает безопасным Лачинский коридор

Чтобы защитить Южный Кавказ от дестабилизации, на границе Азербайджана и Армении на въезде в Лачинский коридор требуется поставить КПП и ввести контрольно-пропускной режим. Также в МИД Азербайджана потребовали до конца исполнить Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года, включая вывод остатков НВФ из Карабахского экономического района, обратив внимание, что ответственность за любое обострение лежит на Ереване.