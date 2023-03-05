Опубликовано: 11:51, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коронавирус выявлен за сутки в России у 13,5 тыс человек. Умерли от ковида 43 пациента, это максимум за последнее время.

Еще 13 559 жителей России заразились коронавирусом за минувшие сутки.

Больше всего случаев ковид за сутки выявили в Москве - 2 056, в Санкт-Петербурге - 1 499 заболевших, в Московской области вирус подхватили 263 человека. Врачи в Краснодарском крае поставили диагноз «коронавирус» 215 жителям, на Ставрополье новых случаев 296, в Крыму - 67. В Дагестане заразились 15 человек, в Кабардино-Балкарии 28 человек, в Адыгее сообщается о 18 новых случаях, в Карачаево-Черкесии - 26, в Чечне коронавирус нашли у троих, в Северной Осетии - у 10, в Ингушетии - у двоих.

Выздоровели за 24 часа 8 936 человек в России, за все время с вирусом справились 21 677 256 пациентов. В больницах стало на 840 больше пациентов, проходящих лечение от ковид. Остальные инфицированные лечатся на дому.

Количество умерших от коронавируса увеличилось и составило за сутки 43 человека. Такой уровень смертей в последний раз фиксировался почти месяц назад, 8 февраля. Всего в России с начала пандемии скончались 396 298 пациентов. Подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии в стране - 22 342 128.