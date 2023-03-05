Кем был по национальности Борис Годунов

Создателя новой династии, первого из русских монархов, избранного Земским собором, бояре не любили настолько, что были склонны при случае припоминать все грехи – истинные и придуманные: от участия в зверствах Ивана Грозного до убийства невинного царевича Дмитрия в Угличе.

Одни из героев трагедии Пушкина, боярин Василий Шуйский, выразил отношение к Борису Годунову фразой: "вчерашний раб, татарин, зять Малюты..." Годунов состоял в опричнине, женился на Марии Григорьевне Скуратовой-Бельской, дочери Малюты Скуратова, его сестра была любимой женой царя Федора Иоановича. Этих обстоятельств оказалось достаточно для того, чтобы относительно худородный "потомок татарского мурзы" возвысился над знатными Шуйскими и другими видными боярскими родами.

Татарские корни

Упоминание о татарских корнях нового государя можно рассматривать лишь как дополнение к негативной характеристике "выборного царя" Бориса, но далеко не в качестве главного "обвинения", тем более после почти годичного "сидения" на московском престоле Симеона Бекбулатовича. Татарское происхождение государя после подобных эскапад Грозного царя уже вряд ли кого-то могло удивить.

Итак, согласно одной из популярных в XIX веке исторических версий родоначальником семьи Бориса Годунова считался татарин Чет-мурза, будто бы приехавший на Русь при Иване Калите. О существовании его говорится в единственном источнике – "Сказании о Чете".

Легенда о мурзе Чете встречается в нескольких вариантах. В наиболее распространенной версии, приведенной родословцем патриарха Филарета, сказано, что в 1330 году к великому князю Ивану Даниловичу выехал из Большой орды князь именем Чет, получивший при крещении имя Захарий. У Захария родился сын Александр, у Александра — сын Дмитрий Зерно.

По Государеву родословцу, составленному около 1555 года, у Дмитрия Зерно "было три сына: Иван, да Константин Шея, да Дмитрей. А у Ивана Дмитреевича дети: Фёдор Сабур, Данило Подольской, бездетен, да Иван Годун". Получается, что начиная с Дмитрия Зерна, предки Годунова стали боярами при московском дворе.

В других версиях этого источника несколько смещена хронология, но суть сообщения остается прежней.

Примечательно иное. Составителями "Сказания" были монахи Ипатьевского монастыря в Костроме, родовой усыпальницы Годуновых. Именно Чет, согласно легенде, заложил в этом городе православную обитель. Историки обращают внимание на тот факт, что летописные источники конца XVI - первой половины XVII века стали "жертвами" активной пропагандистской войны, что крайне затрудняет установление исторической истины. Вполне вероятно, что вставка о мурзе Чете отражала желание костромских монахов угодить Борису Годунову, создав глубину славного прошлого его семьи.

Напротив, после прихода к власти Романовых образу Годунова направленно придаются те черты, которые воспроизвел Пушкин, вложив в уста одного из героев трагедии "Борис Годунов".

Современная версия

Впрочем, современные историки отдают предпочтение иной версии, согласно которой, Годуновы были местного происхождения. Время приезда на Русь Чета совпадает с деятельностью боярина Дмитрия Зерно (в "татарской" версии это внук Чета). Таким образом, предки Годунова были костромского происхождения, а легендарный мурза был искусственно "привязан" к родовому древу Годуновых для придания "знатности происхождения".

Другие загадки Годунова

Однако остаются некоторые не вполне ясные вопросы. Например, Борис Годунов в правление Василия Шуйского был перезахоронен в сидячем положении, что близко татарской традиции. Густав Радде в работе "Крымские татары, описал схожий обычай:

Татары хоронят своих покойников в сидячем положении, причем тело закутывают в белые платки; на ноги надевают чулки и туфли; на голову – ермолку с белою кистью. Когда тело уже опущено в могилу и приведено в надлежащее положение, над ним ставят в наклонном положении от 4 до 6 шестов (повыше головы и до колен) и потом зарывают яму, так что тело покоится в наполненном воздухом пространстве и находится в сидячем положении.

Почему бы не посчитать, что подобный способ захоронения - знак того, что Годунов и при жизни следовал именно татарским обычаям. Однако существует более простое объяснение. В правление Лжедмитрия над прахом Годунова надругались, а его останки были повреждены. Самозванец приказал вынести гроб Бориса из Архангельского собора и перезахоронить в Варсонофьевском монастыре близ Лубянки. Там же захоронили и его семью: без отпевания, как самоубийц. Спустя несколько лет состояние останков бывшего государя могло не позволить другого вариант расположения тела. Но это только догадки.

Так что история Бориса Годунова до сих пор оставляет поле для споров, версий и догадок. А сам он остается одной из самых трагических фигур русской истории.