Иран и МАГАТЭ готовы к возрождению СВПД

Генеральный директор Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что МАГАТЭ и Иран намерены заключить соглашения, которое будет способствовать возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Гросси также добавил, что агентство и Иран готовы к продолжению серьезного, системного и продуктивного диалога. По его словам, восстановление тесного сотрудничества будет поможет избежать и утечек конфиденциальной информации, поступающей из Тегерана специалистам МАГАТЭ.
Глава агентства также подчеркнул, что в настоящее время диалог с Тегераном идет в позитивном русле.
Иран готов продолжить сотрудничество с МАГАТЭ
В свою очередь официальный Тегеран заверил МАГАТЭ в том, что готов к урегулированию всех нерешенные проблемы. Кроме того, было подчеркнуто намерение продолжать технические обсуждения.
В частности, в настоящее время стороны приступили к техническим обсуждениям для прояснения вопроса происхождения обогащенных до 83,7% частиц урана на ядерном объекте в Фордо.
Кроме того, иранская сторона позволяет специалистам агентства осуществлять деятельность по проверке и мониторингу. Детали совместного плана действий будут обсуждаться в ходе технической встречи, которая пройдет в ближайшее время в Тегеране.