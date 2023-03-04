Иран и МАГАТЭ готовы к возрождению СВПД

Опубликовано: 21:48, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МАГАТЭ и Иран готовы заключить соглашение, нацеленное на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иран позволит специалистам агентства осуществлять деятельность по проверке и мониторингу ядерных объектов.

Генеральный директор Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что МАГАТЭ и Иран намерены заключить соглашения, которое будет способствовать возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Гросси также добавил, что агентство и Иран готовы к продолжению серьезного, системного и продуктивного диалога. По его словам, восстановление тесного сотрудничества будет поможет избежать и утечек конфиденциальной информации, поступающей из Тегерана специалистам МАГАТЭ.

Глава агентства также подчеркнул, что в настоящее время диалог с Тегераном идет в позитивном русле.

Иран готов продолжить сотрудничество с МАГАТЭ

В свою очередь официальный Тегеран заверил МАГАТЭ в том, что готов к урегулированию всех нерешенные проблемы. Кроме того, было подчеркнуто намерение продолжать технические обсуждения.

В частности, в настоящее время стороны приступили к техническим обсуждениям для прояснения вопроса происхождения обогащенных до 83,7% частиц урана на ядерном объекте в Фордо.

Кроме того, иранская сторона позволяет специалистам агентства осуществлять деятельность по проверке и мониторингу. Детали совместного плана действий будут обсуждаться в ходе технической встречи, которая пройдет в ближайшее время в Тегеране.