В Карачаево-Черкесии оснастят современным оборудованием 24 школы

Опубликовано: 14:38, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР за два года модернизируют 42 школы. В минувшем году было обновлено 18 учебных заведений, еще в 24 планируют произвести ремонт в течение этого года.

В этом году в Карачаево-Черкесии модернизируют несколько десятков школ, сообщает правительство республики. Там рассказали, что в 2022 году в КЧР обновили 18 школ. Их оснастили современной мебелью и оборудованием. Также были приобретены компьютеры и мебель для центра детских инициатив.

Кроме того, школы теперь оснащены автоматическими системами оповещения о пожарах, видеонаблюдением и системами передачи тревожных сообщений.

В правительстве отметили, что за этот год в КЧР планируют модернизировать 24 учебных заведения.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году в республике обновят несколько десятков многоэтажных домов.