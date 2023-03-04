На Северном Кавказе растет заболеваемость коронавирусом

Опубликовано: 13:53, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Северном Кавказе за последние 24 часа выявлено 404 случая заражения коронавирусом. Первое место по количеству заболевших занимает Ставрополье. Наименьший прирост произошел в Ингушетии и Чечне.

На Северном Кавказе продолжает расти заболеваемость COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Наибольший прирост за минувшие сутки зафиксирован в Ставропольском крае, где выявили 290 случаев заражения.

В Дагестане диагностировали коронавирус у 29 жителей региона. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии зарегистрировано по 28 случаев инфицирования. Далее следуют Северной Осетия (23), Ингушетия (3) и Чечня (3).

В целом в России за сутки выявили коронавирус у 14 049 человек (выздоровели - 11 462, умерли – 39). С начала пандемии диагностировали 22 328 569 случаев инфицирования (справились с болезнью - 21 668 320, скончались – 396 255).

Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал жителей России не расслабляться в связи с текущей ситуацией с COVID-19 в стране.