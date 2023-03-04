Юлия Рутберг: Баку – город удивительной красоты

Опубликовано: 11:46, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Народная артистка России Юлия Рутберг поделилась своими воспоминаниями о поездке в Баку. Актриса рассказала о прогулках по Старому городу, приеме местной публики и о своих планах еще раз посетить азербайджанскую столицу в ближайшее время.

Баку – это город какой-то немыслимой красоты. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявила народная артистка России Юлия Рутберг. Она рассказала, что побывала в столице Азербайджана всего один раз – на гастролях с театром Вахтангова – но сразу же влюбилась в этот город.

"Замечательные были гастроли, потрясающие. Я влюбилась в этот город, он просто какой-то красоты немыслимой. Центр, где нет Старого города…Старый город - это вообще отдельная песня. Я обошла все, что только возможно, побывала в антикварных лавках, во всяких музейчиках и так далее. Поразительно, как сохраняется все. Сам город очень красивый, европейский. Сколько перемен. Ребята, которые у нас там были 10-15 лет назад, говорили, что просто не узнают его. Невероятный, цветущий город", - поведала актриса.

Она напомнила, что театр Вахтангова приезжал с гастролями в Баку ранней осенью, несколько лет назад.

"Замечательный прием был, очень радушный. Мы были в бархатный сезон, это было начало сентября. Я туда привозила "Медею" Жака Ануя и Сару Бернар"

— Юлия Рутберг

Она также выразила надежду на то, что этой весной снова приедет в Азербайджан. "Возможно в апреле поеду еще раз в Баку. Очень жду, потому что у меня остались самые изумительные впечатления. Я мечтаю пойти в Старый город опять, выпить роскошный кофе. В общем, там было вкусно, красиво, тепло", - подытожила актриса.