Опубликовано: 10:33, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возросшая опасность схода лавин вынудила дорожников ограничить движение на Военно-Грузинской дороге для любых транспортных средств. На данный момент недоступен для проезда один из ее участков – трасса Гудаури - Коби.

В Грузии из-за лавиноопасности остановлено движение на одном из участков Военно-Грузинской дороги, информирует департамент автомобильных дорог Минрегионразвития страны.

Речь идет о дороге Гудаури - Коби. Проезд по ней сейчас недоступен для любых транспортных средств.

Накануне вечером на Военно-Грузинской дороге было прервано движение для транспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии идет активная фаза строительства объездной дороги к Верхнему Ларсу.