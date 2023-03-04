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Движение по Военно-Грузинской дороге запретили для любых автомобилей

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Возросшая опасность схода лавин вынудила дорожников ограничить движение на Военно-Грузинской дороге для любых транспортных средств. На данный момент недоступен для проезда один из ее участков – трасса Гудаури - Коби.

В Грузии из-за лавиноопасности остановлено движение на одном из участков Военно-Грузинской дороги, информирует департамент автомобильных дорог Минрегионразвития страны.

Речь идет о дороге Гудаури - Коби. Проезд по ней сейчас недоступен для любых транспортных средств.

Накануне вечером на Военно-Грузинской дороге было прервано движение для транспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии идет активная фаза строительства объездной дороги к Верхнему Ларсу.

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