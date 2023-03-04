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Заповедник "Утриш" защитится от новых пожаров

Заповедник Утриш
© Фото: официальный сайт заповедника "Утриш"
В Утришском заповеднике проложат новые дороги и создадут пожарные водоемы. В случае возникновения огня у специалистов должна быть возможность попасть в район ЧП.

В заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае будут реализованы противопожарные меры - появятся дороги и пожарные водоемы.

Судебное решение обязывает руководство заповедника создать возможности для своевременного тушения пожаров. В 2020 году в "Утрише" случился крупный пожар, огонь выжег 130 га уникальной экосистемы.

По данным прокуратуры, в заповеднике не раз игнорировали предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности. Теперь суд постановил, что в "Утрише" обязаны устранить нарушения правил пожарной безопасности. Должны быть созданы семь пожарных водоемов, а также проложены 25 лесопожарных дорог.

Ранее сообщалось, что в другом заповеднике на Кубани появился первый научный туристический маршрут.

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