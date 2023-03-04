Дагестан завоевал 10 медалей на чемпионате России по самбо

Опубликовано: 2:23, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минспорт Дагестана

Дагестанские самбисты принесли в копилку сборной республики на первенстве России по самбо в Перми 10 медалей. В общекомандном зачете они заняли первое место.

Сборная Дагестана по самбо завоевала 10 медалей на чемпионате России, сообщает Минспорт региона.

Боевое самбо

Чемпионами в боевом самбо стали дагестанцы Мухтар Гамзаев (58 кг), Загид Гайдаров (79 кг), Саид Саидов (88 кг).

Спортивное самбо

Золотую медаль в спортивном самбо заработал Арслан Курбанов (88 кг). "Серебро" взял Шамиль Курамагомедов (+98 кг).

Число бронзовых медалей достигло пяти, их завоевали Гаджимурад Саидов (98 кг), Гаджимурад Суалаев (88 кг), Имам Султанов (71 кг) и Вацилав Давудов (+98 кг), а также Тагир Тагиров (64 кг).

Итоги

Благодаря сильным выступлениям своих самбистов, дагестанская команда стала лучшей в общекомандном зачете.

В спортивном зачете дагестанцы оказались на второй строчке.

Дагестанцы в MMA

Напомним, ранее дагестанский боец Ислам Махачев повторил достижение легендарного Хабиба. Победив 12 февраля Александра Волкановски, он стал вторым россиянином, который занял первое место в рейтинге UFC вне зависимости от категории.

Сайт UFC

Еще одного бойца из Дагестана, Абуса Магомедова, пока ждет второй бой в UFC. На турнире в Вегасе его противником станет узбекистанец Махмуд Мурадов. Схватка назначена на 11 марта.

А вот знаменитый непобедимый Хабиб Нурмагомедов продолжает тренерскую карьеру, и небезуспешно - он был признан лучшим тренером прошлого года.