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Россиянам придется снова привыкать к пяти- и десятирублевым купюрам

монеты России
© Фото: Мария Новоселова Вестник Кавказа
Банки ряда российских регионов получили в обращение купюры номиналом пять и десять рублей, находившихся в хранилищах Центробанка страны. Теперь россиянам придется снова привыкать к новым старым купюрам.

Жителям некоторых регионов России придется не только вспомнить, как выглядят почти пропавшие из обращения пяти- и десятирублевые купюры, но и расплачиваться ими – банкноты именно такого достоинства из старых запасов поступили из хранилищ Центробанка, рассказал заместитель председателя правления финансового регулятора Сергей Белов.

Это не новые, а старые банкноты, уже в конце прошлого года их завезли в регионы, где они снова входят в обращение, поэтому для граждан ничего нового не произошло - просто Банк России их не печатал, потому что в обращении находились монеты. Теперь же они будут ходить параллельно, разъяснил чиновник в ходе встречи ЦБ с банками РФ, передает ТАСС.

Какие регионы получили старые новые купюры, Белов не уточнил.

Также зампред Центробанка сообщил, что Банк России летом запустит в оборот модернизированные банкноты в 100 рублей, а также представит новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.

ЦБ России может отложить ввод новых банкнот

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