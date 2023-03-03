Россиянам придется снова привыкать к пяти- и десятирублевым купюрам

Жителям некоторых регионов России придется не только вспомнить, как выглядят почти пропавшие из обращения пяти- и десятирублевые купюры, но и расплачиваться ими – банкноты именно такого достоинства из старых запасов поступили из хранилищ Центробанка, рассказал заместитель председателя правления финансового регулятора Сергей Белов.
Это не новые, а старые банкноты, уже в конце прошлого года их завезли в регионы, где они снова входят в обращение, поэтому для граждан ничего нового не произошло - просто Банк России их не печатал, потому что в обращении находились монеты. Теперь же они будут ходить параллельно, разъяснил чиновник в ходе встречи ЦБ с банками РФ, передает ТАСС.
Какие регионы получили старые новые купюры, Белов не уточнил.
Также зампред Центробанка сообщил, что Банк России летом запустит в оборот модернизированные банкноты в 100 рублей, а также представит новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.