Россиянам придется снова привыкать к пяти- и десятирублевым купюрам

Опубликовано: 23:26, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова Вестник Кавказа

Банки ряда российских регионов получили в обращение купюры номиналом пять и десять рублей, находившихся в хранилищах Центробанка страны. Теперь россиянам придется снова привыкать к новым старым купюрам.

Жителям некоторых регионов России придется не только вспомнить, как выглядят почти пропавшие из обращения пяти- и десятирублевые купюры, но и расплачиваться ими – банкноты именно такого достоинства из старых запасов поступили из хранилищ Центробанка, рассказал заместитель председателя правления финансового регулятора Сергей Белов.

Это не новые, а старые банкноты, уже в конце прошлого года их завезли в регионы, где они снова входят в обращение, поэтому для граждан ничего нового не произошло - просто Банк России их не печатал, потому что в обращении находились монеты. Теперь же они будут ходить параллельно, разъяснил чиновник в ходе встречи ЦБ с банками РФ, передает ТАСС.

Какие регионы получили старые новые купюры, Белов не уточнил.

Также зампред Центробанка сообщил, что Банк России летом запустит в оборот модернизированные банкноты в 100 рублей, а также представит новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.