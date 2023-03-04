В Баку приедет одна из лучших команд Турции

Опубликовано: 5:25, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкий "Бешикташ" проведет ряд благотворительных матчей с участием немецких и азербайджанских команд. Все заработанные от игр деньги пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения гражданам.

Одна из лучших команд турецкого чемпионата "Бешикташ" запланировала ряд благотворительных матчей в Германии и Азербайджане, пишут турецкие СМИ.

Команда из Стамбула хочет провести игры против команд из немецкого и азербайджанского чемпионатов, а вырученные деньги направить на помощь пострадавшим от произошедших 6 февраля землетрясений в юго-восточной части Турции.

Сейчас турецкий гранд ведет переговоры с мюнхенгладбахской "Боруссией" и "Лейпцигом". Встречи могут пройти в конце марта во время перерыва на игры национальных сборных.

Еще один благотворительный матч может состояться в период с 9 по 30 апреля в столице Азербайджана Баку, когда в турецком первенстве будет еще одна пауза. Соперник турецкого клуба не определен, однако наверняка им станет одна из ведущих команд Азербайджана.