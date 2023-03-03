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На уроках в КЧР детям покажут фильмы-легенды на родных языках

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Занятия в школах Карачаево-Черкесии теперь будут дополнять кинофильмы на языках проживающих здесь народов, которые сняли по адаптированным на современный лад легендам и сказкам. Идти они будут на родных языках учеников.

Карачаево-черкесские кинематографисты завершили работу над пятью художественными кинолентами, снятыми по адаптированным легендам и сказкам народов пяти проживающих здесь национальностей.

Короткометражные картины снимались по проекту "Легенды и сказания КЧР", они предназначены для показа на уроках в школах, для чего и сняты на национальных языках республики, рассказали в министерстве культуры республики, передает ТАСС.

В фильмах снимались и сами дети – они сыграли в карачаевской картине-сказке "Хурла кель", ногайской ленте "Шолпан", абазинском кино "Дамхурц", черкесской легенде "Адиюх" и русской короткометражке "Кубань".

Все фильмы переданы в школы Карачаево-Черкесии и станут дополнительным материалом на уроках для более 50 тыс школьников региона.

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