На уроках в КЧР детям покажут фильмы-легенды на родных языках

Карачаево-черкесские кинематографисты завершили работу над пятью художественными кинолентами, снятыми по адаптированным легендам и сказкам народов пяти проживающих здесь национальностей.
Короткометражные картины снимались по проекту "Легенды и сказания КЧР", они предназначены для показа на уроках в школах, для чего и сняты на национальных языках республики, рассказали в министерстве культуры республики, передает ТАСС.
В фильмах снимались и сами дети – они сыграли в карачаевской картине-сказке "Хурла кель", ногайской ленте "Шолпан", абазинском кино "Дамхурц", черкесской легенде "Адиюх" и русской короткометражке "Кубань".
Все фильмы переданы в школы Карачаево-Черкесии и станут дополнительным материалом на уроках для более 50 тыс школьников региона.