Кубань вышла в лидеры по животноводству

Опубликовано: 21:15, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанские животноводы вывели отрасль в лидеры России благодаря строительству ферм и комплексов, а также улучшению генофонда молочного стада региона. Аграрии края стабильно поставляют на российский рынок свою мясомолочную продукцию.

Животноводы Кубани сумели организовать работу отрасли так, что она вошла в число самых развитых в этом отношении регионов страны и занимает лидирующие позиции в стране по производству молока и молочных продуктов, сообщил сегодня председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Этому способствуют стабильная эпидобстановка, качественное улучшение генофонда молочного стада, а также строительство, реконструкция и модернизация животноводческих ферм и комплексов, передает "АиФ-Юг".

Наиболее значительных успехов животноводам удалось достичь в минувшем году, когда наблюдался не только значительный рост численности поголовья и продуктивности КРС, но и рост валового производства, составившего 1, 6 млн тонн.

Немало способствовала этому и ветеринарная служба, которая была взята на особый контроль и сейчас стала динамично развивающейся и использующей самые передовые технологии, отметил заместитель главы краевой администрации Андрей Коробка.

Поддержка ведомства, в том числе и финансовая, будет продолжена и в дальнейшем, добавил вице-губернатор.