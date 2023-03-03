Как выглядит новая БКЛ в Москве?

С открытием Большой кольцевой линии - БКЛ, которое прошло в первый день весны, москвичи и гости столицы получили уже второе кольцо. Показываем новую ветку Московского метро.

Большая кольцевая линия, она же БКЛ, - новая полноценная ветка метро - заработала в Москве 1 марта.

Второе кольцо Московского метро, включающее 31 станцию, окрашено на схемах в бирюзовый цвет. А как выглядит новая линия в жизни?

"Вестника Кавказа" представляет свежие фото второй московской кольцевой ветки.