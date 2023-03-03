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Как выглядит новая БКЛ в Москве?

"Вестник Кавказа"
С открытием Большой кольцевой линии - БКЛ, которое прошло в первый день весны, москвичи и гости столицы получили уже второе кольцо. Показываем новую ветку Московского метро.

Большая кольцевая линия, она же БКЛ, - новая полноценная ветка метро - заработала в Москве 1 марта.

Второе кольцо Московского метро, включающее 31 станцию, окрашено на схемах в бирюзовый цвет. А как выглядит новая линия в жизни?

"Вестника Кавказа" представляет свежие фото второй московской кольцевой ветки.

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Пассажир на станции Нагатинский затон БКЛ Московского метро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Станция Сокольники БКЛ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Элемент оформления станции Рижская БКЛ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажирка поезда на станции Текстильщики БКЛ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажиры в ожидании поезда на станции Рижская БКЛ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажиры на станции Нижегородская БКЛ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Станция Электрозаводская
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажиры на станции Лефортово БКЛ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Переход между станциями Рижская радиальная и Рижская Большой кольцевой линии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажиры на станции Текстильщики БКЛ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажиры на станции Нагатинский затон БКЛ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажиры на станции Лефортово
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажиры Большой кольцевой линии Московского метро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Переход на станции Авиамоторная
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажиры в ожидании поезда на станции Авиамоторная
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажирка на станции Сокольники
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пассажиры на станции Авиамоторная
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Станция Лефортово БКЛ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Табло обратного отсчета на станции Сокольники
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
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