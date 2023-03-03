Дагестан привлечет туристов Музеем авиации и космонавтики

Музей авиации и космонавтики появится до конца года в Дагестане, рассказал инициатор его создания Магомед Валиев.
Он выступал на выставке в Махачкале, где представлены макеты гражданских воздушных судов, - она тоже была организована впервые, к столетнему юбилею отечественной гражданской авиации.
Валиев уточнил, что в экспозицию вошли 17 видов макетов, среди которых, например, президентский борт и самолет нового поколения МС-21 300, и подчеркнул, что после выставки они обретут постоянный дом.
"Планируем в этом году открыть музей авиации и космонавтики Республики Дагестан"
— Магомед Валиев
Выставку покажут всему Дагестану
Энтузиаст добавил, что выставку макетов смогут увидеть жители всей республики - в качестве выездной она пропутешествует по всему региону.
Валиев уточнил, что после махачкалинцев посмотреть на макеты смогут в селе Хосрех Кулинского района.
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