Дагестан привлечет туристов Музеем авиации и космонавтики

Опубликовано: 20:29, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое интересное место появится в Дагестане - до конца года в республике откроется первый Музей авиации и космонавтики. В нем будут представлены макеты отечественных самолетов, в том числе - президентского борта. Сейчас их можно увидеть на временной выставке.

Музей авиации и космонавтики появится до конца года в Дагестане, рассказал инициатор его создания Магомед Валиев.

Он выступал на выставке в Махачкале, где представлены макеты гражданских воздушных судов, - она тоже была организована впервые, к столетнему юбилею отечественной гражданской авиации.

Валиев уточнил, что в экспозицию вошли 17 видов макетов, среди которых, например, президентский борт и самолет нового поколения МС-21 300, и подчеркнул, что после выставки они обретут постоянный дом.

"Планируем в этом году открыть музей авиации и космонавтики Республики Дагестан"

— Магомед Валиев

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выставку покажут всему Дагестану

Энтузиаст добавил, что выставку макетов смогут увидеть жители всей республики - в качестве выездной она пропутешествует по всему региону.

Валиев уточнил, что после махачкалинцев посмотреть на макеты смогут в селе Хосрех Кулинского района.

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