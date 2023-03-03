Дорогу из России в Грузию снова замело снегом

Опубликовано: 20:22, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Дорожные власти снова закрыли для движения грузовиков единственную автотрассу, связывающую Россию и Грузию. Причина такого решения – резкое ухудшение погоды на грузинской территории.

Сегодня вечером дорожные службы снова закрыли Военно-Грузинскую дорогу для большегрузов на участке в Северной Осетии из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

Движение грузовых автотранспортных средств на участке Владикавказ – Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ запрещено с 18:40 мск сегодня до особого распоряжения, цитирует сообщение "Интерфакс".

О скоплении грузовиков на границе России и Грузии в Верхнем Ларсе ведомство не сообщает.