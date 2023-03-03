Человека избили на руднике в Казахстане

Избиение человека раскрыли полицейские в Улытауской области. Преступление было снято на видео и разошлось в соцсетях. Оказалось, что двое мужчин избили третьего на руднике. Они задержаны.
Избиение человека произошло на руднике в Улытауской области, сообщает Polisia.kz.
В соцсетях правоохранители обнаружили ролик, на котором запечатлено, как двое агрессоров наносят побои третьему.
Оказалось, что запись была сделана на руднике.
Вскоре полицейские задержали подозреваемых, которые сразу были отправлены в изолятор.
Идет предварительное расследование по статье о хулиганстве.