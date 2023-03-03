Человека избили на руднике в Казахстане

Опубликовано: 20:00, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Избиение человека раскрыли полицейские в Улытауской области. Преступление было снято на видео и разошлось в соцсетях. Оказалось, что двое мужчин избили третьего на руднике. Они задержаны.

Избиение человека произошло на руднике в Улытауской области, сообщает Polisia.kz.

В соцсетях правоохранители обнаружили ролик, на котором запечатлено, как двое агрессоров наносят побои третьему.

Оказалось, что запись была сделана на руднике.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых, которые сразу были отправлены в изолятор.

Идет предварительное расследование по статье о хулиганстве.