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Человека избили на руднике в Казахстане

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Избиение человека раскрыли полицейские в Улытауской области. Преступление было снято на видео и разошлось в соцсетях. Оказалось, что двое мужчин избили третьего на руднике. Они задержаны.

Избиение человека произошло на руднике в Улытауской области, сообщает Polisia.kz.

В соцсетях правоохранители обнаружили ролик, на котором запечатлено, как двое агрессоров наносят побои третьему.

Оказалось, что запись была сделана на руднике.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых, которые сразу были отправлены в изолятор.

Идет предварительное расследование по статье о хулиганстве.

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