В Москве празднуют Пурим в стиле хип-хоп

Российский еврейский конгресс отметил самый веселый иудейский праздник Пурим в Мемориальной синагоге на Поклонной горе. В этом необычном для еврейской традиции музыкальном жанре хип-хоп актеры мастерской Брусникина представили свое прочтение Пуримшпиля.

По традиции праздничный вечер был благотворительным. Одна из заповедей Пурима — помогать бедным и отправлять “шалахмунес”, или съедобные подарки.

Мероприятие открыла исполнительный директор РЭК Анна Бокшицкая:

Сегодня у нас предпуримская вечеринка. Мы очень рады, что сегодня к нам придут гости разделить с нами радость. Радость является главной заповедью праздника Пурим. Всего есть несколько заповедей. Первая и главная, это радоваться жизни, веселиться и наполняться радостью и счастьем. Вторая важная заповедь не по последовательности, а просто потому, что она есть: это каждый еврей обязательно должен услышать свиток Эстер. Также есть обычай отправлять продуктовые наборы другим евреям и помогать бедным. Поскольку Российский еврейский конгресс является благотворительным фондом, все мероприятия, которые мы проводим, - благотворительные.

Название Пурим образовано от слова ”пур” - ”жребий”. Но какой бы жребий не выпал ребенку, важно, чтобы он был сыт и счастлив, тем более в такой веселый праздник.

Главный раввин России Адольф Шаевич заявил "Вестнику Кавказа":

Обычно в этот праздник принято дарить подарки нуждающимся, детям, близким даже своим, которые не очень нуждаются, но всё равно какой-то подарок сделать надо, чтобы осталось впечатление. И, конечно, во все времена, в какое время бы ни жили люди и где бы ни жили, всегда находятся люди, которым требуется помощь. И этот прекрасный момент как раз нужно использовать для того, чтобы собрать какие-то средства у людей обеспеченных, для того, чтобы помочь нуждающимся.

Специальным гостем вечера стала народная артистка России, актриса театра и кино, участница благотворительных мероприятий РЕК Юлия Рутберг:

Важно, чтобы все дети были сыты - мне бы этого лично очень хотелось. Поэтому я сегодня в Пурим читаю детские стихи. Мы все с вами родом из детства. Наше детство определяет нашу дальнейшую жизнь".

В этом году Российский еврейский конгресс первым в еврейской общине начал отмечать Пурим – задал ритм празднику, и это был ритм музыки хип-хоп. И смелый эксперимент удался. Зал Мемориальной синагоги РЕК на Поклонной горе оставался полон до самого конца вечера.

Пурим празднуется в начале весны и часто совпадает с Международным женским днем (символично, что центральная фигура праздника — женщина, царица Эстер). В этом году он продлится в Израиле с вечера 6 до вечера 7 марта.