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Россиянина ограбили в Ереване

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гражданин России стал жертвой грабителей в Ереване. Двое несовершеннолетних, угрожая ножом, отняли у него телефон и банковские карты. Полиция уже задержала подозреваемых.

Россиянин был ограблен накануне в Ереване, рассказали в Следкоме Армении.

Мужчина обратился к полицейским и рассказал, что вечером два человека подошли к нему у лифта в доме на улице Хоренаци в административном районе Кентрон.

Пригрозив гражданину РФ ножом, молодые люди забрали у него смартфон и сумку с банковскими карточками, а также патентом, дающим право работать в Армении.

Было открыто уголовное дело, подозреваемые уже задержаны. Это юноши 2005 и 2006 годов рождения, жители Еревана и Араратской области.

При обыске у одного из молодых людей полицейский нашли нож и тот самый смартфон.

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