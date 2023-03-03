Россиянина ограбили в Ереване

Опубликовано: 19:04, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гражданин России стал жертвой грабителей в Ереване. Двое несовершеннолетних, угрожая ножом, отняли у него телефон и банковские карты. Полиция уже задержала подозреваемых.

Россиянин был ограблен накануне в Ереване, рассказали в Следкоме Армении.

Мужчина обратился к полицейским и рассказал, что вечером два человека подошли к нему у лифта в доме на улице Хоренаци в административном районе Кентрон.

Пригрозив гражданину РФ ножом, молодые люди забрали у него смартфон и сумку с банковскими карточками, а также патентом, дающим право работать в Армении.

Было открыто уголовное дело, подозреваемые уже задержаны. Это юноши 2005 и 2006 годов рождения, жители Еревана и Араратской области.

При обыске у одного из молодых людей полицейский нашли нож и тот самый смартфон.