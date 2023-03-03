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Минздрав Дагестана распределил в районы новые санитарные машины

Минздрав Дагестана распределил в районы новые санитарные машины
Больницы районов Дагестана сегодня получили специальные санитарные машины, полученные Минздравом республики для более оперативного оказания медицинской помощи в отдаленных регионах.

Министерство здравоохранения Дагестана сегодня получило новую партию санитарных автомобилей, которые будут работать в больницах отдаленных регионов: это вторая партия из 90 спецавтомобилей, которые республиканский Минздрав закупил уже в нынешнем, 2023 году.

Уже сегодня ключи от новых спецмашин представителям медорганизаций республики в Дагестанском центре медицины катастроф вручил замминистра здравоохранения республики Салман Ахмедов, рассказала руководитель пресс-службы ведомства Зарина Агмадова, передает "Интерфакс".

Первую партию машин регион получил 14 февраля, планируется, что новый автотранспорт заменит устаревшую и отслужившую свой срок технику в первичном звене здравоохранения, а также пополнит автопарк в отдаленных и горных районах республики.

Ранее Дагестан уже получил 262 единицы санитарного автотранспорта и 33 машины скорой медицинской помощи.

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