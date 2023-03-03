Минздрав Дагестана распределил в районы новые санитарные машины

Министерство здравоохранения Дагестана сегодня получило новую партию санитарных автомобилей, которые будут работать в больницах отдаленных регионов: это вторая партия из 90 спецавтомобилей, которые республиканский Минздрав закупил уже в нынешнем, 2023 году.
Уже сегодня ключи от новых спецмашин представителям медорганизаций республики в Дагестанском центре медицины катастроф вручил замминистра здравоохранения республики Салман Ахмедов, рассказала руководитель пресс-службы ведомства Зарина Агмадова, передает "Интерфакс".
Первую партию машин регион получил 14 февраля, планируется, что новый автотранспорт заменит устаревшую и отслужившую свой срок технику в первичном звене здравоохранения, а также пополнит автопарк в отдаленных и горных районах республики.
Ранее Дагестан уже получил 262 единицы санитарного автотранспорта и 33 машины скорой медицинской помощи.