Минздрав Дагестана распределил в районы новые санитарные машины

Опубликовано: 18:33, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Больницы районов Дагестана сегодня получили специальные санитарные машины, полученные Минздравом республики для более оперативного оказания медицинской помощи в отдаленных регионах.

Министерство здравоохранения Дагестана сегодня получило новую партию санитарных автомобилей, которые будут работать в больницах отдаленных регионов: это вторая партия из 90 спецавтомобилей, которые республиканский Минздрав закупил уже в нынешнем, 2023 году.

Уже сегодня ключи от новых спецмашин представителям медорганизаций республики в Дагестанском центре медицины катастроф вручил замминистра здравоохранения республики Салман Ахмедов, рассказала руководитель пресс-службы ведомства Зарина Агмадова, передает "Интерфакс".

Первую партию машин регион получил 14 февраля, планируется, что новый автотранспорт заменит устаревшую и отслужившую свой срок технику в первичном звене здравоохранения, а также пополнит автопарк в отдаленных и горных районах республики.

Ранее Дагестан уже получил 262 единицы санитарного автотранспорта и 33 машины скорой медицинской помощи.