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КЧР ждет больше туристов

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турпоток в Карачаево-Черкесию в 2023 году вырастет на 10%, ожидают власти региона, и достигнет 2,1 млн человек. В республике строятся новые отели, расширяется горнолыжная инфраструктура.

На 10% больше туристов ожидают власти КЧР в этом году в регионе, рассказал глава Минтуризма республики.

По словам Расула Текеева, туристический поток за год может достигнуть порядка 2,1 млн человек, передает "Интерфакс".

Почему туристы поедут в КЧР

Министр пояснил, что прогноз основан на темпах развития инфраструктуры на курортах региона.

Чиновник обратил внимание на активное строительство гостиниц, которых сейчас в регионе насчитывается более 200, и "канаток".

Кроме того, уточнил Текеев, идет работа над увеличением зон для катания на лыжах и сноубордах. В данный момент в КЧР доступны 30 горнолыжных трасс, длина которых в совокупности составляет 52 км. Регулярно появляются и новые туристические услуги.

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