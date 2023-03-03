Валюта уходит на выходные с незначительным снижением курса

Опубликовано: 17:39, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центробанк России снова понизил курсы валют на предстоящие выходные, однако в этот раз снижение оказалось не столь значительным. Доллар потерял всего одну копейку, евро – четырнадцать копеек, а цена юаня вообще осталась неизменной.

Центральный банк России снова понизил на выходные 4-5 марта и на понедельник, 6 марта, официальные курсы основных валют, однако в этот раз изменения оказались незначительными.

Так, евро в эти дни будет торговаться всего на 14 копеек ниже нынешнего курса – за 80,04 рубля. Доллар потерял еще меньше – всего копейку, и стоить он будет 75,45 рубля, передает ТАСС.

Китайская национальная валюта не потеряла вообще ничего – ее курс на выходные остался прежним, 10,91 рубля.