Новые прямые рейсы в Анталью запускает «Аэрофлот»

Опубликовано: 16:53, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Анталью ежедневно будут выполняться рейсы «Аэрофлота» из Екатеринбурга и Казани. Билеты уже в продаже. Ежедневные рейсы на турецкий курорт будут совершаться с 27 апреля по 28 октября.

Самолеты компании "Аэрофлот" будут ежедневно летать между Антальей в Турции и городами Екатеринбург и Казань. Рейсы будут выполняться с 27 апреля.

Билеты на рейсы на популярный курорт Турции уже можно приобрести. Летать на данных направлениях будут самолеты Boeing 737-800.

Каждый день лайнеры будут летать в Анталью до конца купального сезона в Турции, он приходится на последние числа октября.

Также из Екатеринбурга и Казани в Анталью летом можно будет добраться рейсами единственного российского лоукостера. "Победа" в июне начнет также летать в Анталью из Махачкалы, Владикавказа, Волгограда, Перми и Челябинска.