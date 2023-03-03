Три азербайджанских литературных классика XIX столетия

С XIX века, когда Азербайджан был включен в состав Российской империи, в его литературе стали преобладать реалистично-светские и национальные мотивы. Литераторы - Мирза Фатали Ахундов, Сеид Азим Ширвани, Мирза Алекпер Сабир – выводили на первый план гуманистические и просветительские идеи.

Ранее "Вестник Кавказа" писал об азербайджанских литературных классиках XII - XVI столетий.

Мирза Фатали Ахундов (1812-1878)

Мирза Фатали Ахундов был не только основоположником драматургии и критики в азербайджанкой литературе, но также поэтом, общественным деятелем и философом. Родился он в Шеки в семье торговца, воспитывал будущего литератора дядя его матери – Ахунд Гаджи Алескер, который учил мальчика наукам, языкам и Корану.

В 1832 году Ахундов попал на обучение к Молле Гусейну. Там и состоялось знакомство с поэтом Мирзой Шафи Вазехом, который впоследствии повлиял на карьеру Мирзы Фатали. Вместо религиозного направления, юноша выбирает русско-азербайджанское училище в Шеки, а потом переезжает в Тифлис, где поступает на службу переводчиком в канцелярии. Мирза Фатали Ахундов выступал за замену арабской письменности латинско-русским алфавитом. В Тифлисе он занимался русским языком, изучал философские труды русских и европейских ученых и мыслителей. Был знаком с Лермонтовым. Есть мнение, что именно со слов Мирзы Фатали Ахундова тот записал сказку "Ашик-Кериб".

В своих произведениях Ахундов пишет об особенностях современного для него общества, о его жизни и нравах. Самым значительным его произведением считают "Восточную поэму на смерть Пушкина". Потом Ахундов напишет шесть комедий: "Молла Ибрагим-Халил, алхимик, обладатель философского камня", "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун", "Везирь Ленкоранского ханства", "Медведь, победитель разбойника", "Приключения скряги", "Правозаступники в городе Тебризе", сатирическую повесть "Обманутые звезды", а также несколько философских трактатов.

Сеид Азим Ширвани (1835-1888)

Сеид Азим Ширвани родился в Шемахе, в семье духовного лица. В раннем возрасте мальчик лишился отца, и его забрал к себе дед, живший в Дагестане. Оттуда юноша отправляется в Ирак для получения духовного образования.

Ширвани был уверен, что именно образование способно изменить духовный мир человека. Вернувшись в родной город, он до конца жизни занимался литературой, а также наукой и преподаванием. В 1869 году Сеид Азим Ширвани открывает школу, в которой сам преподавал много лет. Там изучались языки, среди которых был азербайджанский, персидский и русский, а также общеобразовательные предметы. Впоследствии Сеид Азим работал в городском училище в Шемахе. Накопив большой опыт работы в образовании, Ширвани написал учебник для начальной школы, часть рассказов из которого были опубликованы в учебнике Черняевского.

Ширвани написал не только множество лирических произведений, в которых во многом продолжал традиции Физули, но также сатирические работы и басни, которые впоследствии на становление этого жанра. Произведения Ширвани часто печатались в газетах, например, в "Экинчи".

Мирза Алекпер Сабир (1862-1911)

Мирза Алекпер Таирзаде тоже родился в Шемахе. У автора было множество псевдонимов, но за ним закрепил именно "Сабир", что означает "терпеливый". Учеба в школе Ширвани и знакомство с ним повлияло на литературную судьбу Сабира. По настоянию отца он был вынужден бросить учебу спустя два года и начать работать в лавке. Все свободное время он уделял самообразованию и поэзии. С ранних лет Сабир создавал лирические стихотворения, а также писал на заказ. Однако первые работы автора были изданы в газете только в 1903 году.

Творчество Сабира отличалось острой сатирой, он критиковал невежество, писал о классовом неравенстве, призывал к свободе и просвещению. Долго печатался в журнале Джалила Мамедкулизаде "Молла Насреддин", где его работы сопровождались иллюстрациями Азима Азимзаде. Язык произведений Сабира был простым и понятным, что сделало его работы доступными для многих. Он совмещал разговорную лексику со множеством литературных приемов. Помимо стихов автор писал публицистические статьи, а также фельетоны.