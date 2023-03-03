Германия теснит Россию на армянском фронте 

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Канцлер Германии Олаф Шольц распорядился увеличить число германских полицейских на территории Армении, присутствующих там в составе "гражданской миссии наблюдателей ЕС". Решение было принято после переговоров в Берлине с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, поддержавшим антироссийские санкции и пожелавшим скрепить отношения с ЕС договором.

Пока Россия продолжает фокусировать свое внимание на специальной военной операции на Украине, западные силы вторгаются в зону ее интересов с юга. С прошлого месяца в Армении находится так называемая "гражданская миссия наблюдателей ЕС", 50% которой только по официальным данным составляют французские жандармы и германские полицейские. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал в Германии, где провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем, чей смысл свелся к расширению германского силового присутствия на пространстве ОДКБ.

Отношение Армении к России

По данным немецких СМИ, после встречи с Пашиняном в Берлине Шольц распорядился увеличить число силовиков из ФРГ в составе "наблюдательной миссии ЕС". То есть Запад даже не дал "миссионерам" какого-то срока, чтобы создать видимость гражданской работы на территории Армении, а сразу же приступил к наращиванию боевого контингента в этом союзнике России. Причем, что важно, это произошло именно в результате переговоров с армянским лидером, то есть Пашиняну была предложена идея прислать еще больше германских полицейских, и он ее поддержал.

Встреча Пашиняна с Шольцем в целом выглядела как агрессивный ответ на визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку: армянский премьер расписался в поддержке антироссийских санкций Запада и настоял на подписании долгосрочного договора с Брюсселем по "миссии наблюдателей", чье существование в стране-участнице ОДКБ и ЕАЭС является откровенно недружественной акцией в отношении России. Приглашением "миссионеров" Армения по сути открыла "второй фронт" геополитического давления Запада на Москву, причем добровольно, надеясь извлечь из вторжения французских и германских силовиков на Южный Кавказ собственную выгоду.

Взгляд Германии на Южный Кавказ

Какую выгоду – выяснилось в ходе тех же переговоров в Берлине. В традиционный для европейских политиков формальный призыв к долговременному урегулированию армяно-азербайджанских отношений Олаф Шольц неожиданно добавил, что решение должно быть найдено на основании не только территориальной целостности, но и с учетом "права на самоопределение народа Карабаха". Эти слова он сказал на следующий день после того, как в Ходжалы в присутствии российских миротворцев прошла первая встреча представителей азербайджанских властей с карабахскими армянами по вопросу получения населением Карабахского экономического района гражданства Азербайджана.

То есть Баку только-только начал изначально планировавшийся процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское государство и общество, как Ереван сразу же выбил из своих западных патронов слова в поддержку сепаратизма. Фраза Шольца вряд ли воплотится в какие-то практические шаги Берлина, скорее, это была армянская цена за расширение германской силовой группировки на Южном Кавказе, но ее появление все равно симптоматично: ФРГ не видит способов зайти в регион через Азербайджан, а потому не против немного рискнуть контактами с Баку ради захвата большей доли влияния на Армению.

Планы Еревана и Берлина

Синтезируя свои желания по продолжению противостояния с Азербайджаном и западные желания по наращиванию борьбы против России, Никол Пашинян на встрече с Шольцем призвал к отправке некой международной миссии на территории Азербайджана – в зону временного размещения российских миротворцев. Ни азербайджанские власти, ни командование РМК, конечно, очередных "миссионеров" с Запада на Лачинскую дорогу не пустят, но ничто не мешает Брюсселю и Ереванц готовить такую "миссию" на территории Армении. И пусть она в Азербайджан в итоге так и не въедет, зато появится дополнительный повод нарастить силовое присутствие тех же Франции с Германии в стране-участнице ОДКБ.

У Запада план в том, чтобы выдавить Россию из Армении, добиться закрытия 102-й военной базы в Гюмри и вывода сил ФСБ с армяно-турецкой и армяно-иранской границы, а затем заселить базу своими войсками. У Армении план в том, чтобы ослабить влияние Москвы (стремящейся в союзе с Баку принудить Ереван к исполнению всех его послевоенных обязательств) и под силовым прикрытием западных стран, которым предпочтительнее держать регион в состоянии "ни войны, ни мира", бесконечно долго имитировать урегулирование отношений с Азербайджаном.

Отношение России к Армении

Неизвестно, насколько руководство Армении отдает себе отчет, что Запад будет преследовать только собственные интересы, используя армянское государство и общество только как инструмент. Неизвестно также, просчитывала ли команда Никола Пашиняна возможности России по противостоянию этому очевиднейшему вторжению силовых органов Германии и Франции на Южный Кавказ. Пока все выглядит так, будто пашиняновский режим, поверив собственным иллюзиям, широко шагает в геополитическую пропасть.

Россия не позволит стране ОДКБ превратиться в базу для западных сил, а потому на "армянском фронте" Берлину в скором времени стоит ожидать решительного ответа Москвы.