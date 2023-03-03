Опубликовано: 15:15, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт "Грузинской мечты"

Ираклий Кобахидзе заявил, что противники закона об иноагентах" устроили пустую и безосновательную истерику. Лидер правящей партии подчеркнул важность принятия данного закона

Выступающим против законопроекта об "иноагентах" удалось организовать лишь истерику, у них не получается аргументировать свое мнение, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Мы увидели пустую истерию сначала у зала заседания, затем уже перед зданием парламента. Но когда у истерии нет оснований, она обычно очень скоро заканчивается, так и произошло", - цитирует его Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что представителям "Мечты" и общественного движения "Сила народа", в отличие от заявлений противников, удалось аргументированно объяснить важность принятия закона.

В заключение Кобахидзе напомнил, что закон об "иноагентах" поспособствует прозрачности и деполяризации в обществе.