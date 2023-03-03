РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Роза Хутор открывает новую трассу

Роза Хутор открывает новую трассу
Новая трасса для катания появилась на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Открылась первая фан-кросс трасса. Кататься на ней смогут туристы с разным уровнем подготовки.

В сочинских горах появилась новая уникальная трасса - фан-кросс трасса. На ней лыжники и сноубордисты смогут отрабатывать трюки и прыжки, а также оттачивать работу с неровным рельефом.

На "Роза Хуторе" в фан-кросс трассу превратили одну из существующих горнолыжных трасс на Северном склоне - "Ванкувер". Проект новой трассы был подготовлен с участием специалистов, работавших над трассами к Олимпиаде-2014.

В горном кластере Сочи ранее не существовало специальных отдельных трасс для выполнения трюков.

Фан-кросс трассу создавали в течение месяца, ее длина составляет 600 м, максимальная ширина достигает 20 м. Уникальная трасса потребовала 30 тыс кубометров снега. Использовать фан-кросс трассу смогут лыжники и сноубордисты разных уровней подготовки: на ней можно учиться работать с рельефом - трасса включает волны; тренироваться в скоростном проезде; отрабатывать прыжковые элементы и заниматься фристайлом.

Особенность новой трассы на курорте "Роза Хутор" в том, что кататься не ней можно будет и в те дни, когда на верхних уровнях трассы будут закрыты из-за непогоды.

Отметим, что "Роза Хутор" в Сочи - один из главных российских курортов для любителей горнолыжного отдыха. В феврале он принял 15-миллионного туриста.

Бык устроил переполох на курорте &quot;Роза Хутор&quot;

Бык устроил переполох на курорте "Роза Хутор"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1000 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version