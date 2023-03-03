Роза Хутор открывает новую трассу

Опубликовано: 14:22, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Новая трасса для катания появилась на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Открылась первая фан-кросс трасса. Кататься на ней смогут туристы с разным уровнем подготовки.

В сочинских горах появилась новая уникальная трасса - фан-кросс трасса. На ней лыжники и сноубордисты смогут отрабатывать трюки и прыжки, а также оттачивать работу с неровным рельефом.

На "Роза Хуторе" в фан-кросс трассу превратили одну из существующих горнолыжных трасс на Северном склоне - "Ванкувер". Проект новой трассы был подготовлен с участием специалистов, работавших над трассами к Олимпиаде-2014.

В горном кластере Сочи ранее не существовало специальных отдельных трасс для выполнения трюков.

Фан-кросс трассу создавали в течение месяца, ее длина составляет 600 м, максимальная ширина достигает 20 м. Уникальная трасса потребовала 30 тыс кубометров снега. Использовать фан-кросс трассу смогут лыжники и сноубордисты разных уровней подготовки: на ней можно учиться работать с рельефом - трасса включает волны; тренироваться в скоростном проезде; отрабатывать прыжковые элементы и заниматься фристайлом.

Особенность новой трассы на курорте "Роза Хутор" в том, что кататься не ней можно будет и в те дни, когда на верхних уровнях трассы будут закрыты из-за непогоды.

Отметим, что "Роза Хутор" в Сочи - один из главных российских курортов для любителей горнолыжного отдыха. В феврале он принял 15-миллионного туриста.