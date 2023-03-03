Лавров расставил приоритеты на Южном Кавказе

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Нынешняя неделя оказалась очень интенсивной в мире дипломатии. Американский госсекретарь колесил по Средней Азии. Глава МИД РФ побывал в Баку. А затем они оба отправились в Индию, на саммит с коллегами из "Большой двадцатки". О визите госсекретаря в Казахстан мы уже писали ранее, сейчас проанализируем переговоры Сергея Лаврова с его коллегами по СНГ.

Лавров в Баку

Поездка главы МИД России Сергея Лаврова в Азербайджан оказалась гораздо успешнее, чем турне Блинкена по Центральной Азии. Лаврова в Баку встречали как министра дружественной и братской страны. "Думаю, что Россия как наш друг, союзник и сосед имеет особую роль в деле содействия в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал азербайджанский президент Ильхам Алиев и поблагодарил Лаврова за работу по этому направлению.

Союз России и Азербайджана

Россию и Азербайджан связывают две вещи. Во-первых, это двусторонние отношения. С прошлого года Азербайджан документально является союзником РФ. Из закавказских республик самый большой товарооборот у России именно с Азербайджаном, причем в 2022 году торговля выросла на больше чем 20%. Страны намерены наращивать связи.

В Баку Лавров анонсировал мега-проекты между Россией и Азербайджаном. Детали неизвестны, но вероятно речь идет о проектах "Север-Юг", "Юг-Запад", "Восток-Запад" и платформе "3+3" с участием России, Турции, Ирана и трех республик Южного Кавказа. Пользуясь случаем, Лавров пригласил в этот формат Грузию, которая не торопится идти на контакт из-за проблем с Южной Осетией и Абхазией.

Вторая точка притяжения с Азербайджаном - карабахская проблема. В Карабахе все еще действуют российские миротворцы, а Москва остается главным посредником между Ереваном и Баку.

Лавров заявил, что Россия не против участия и других посредников. Речь идет о Евросоюзе, который то и дело проводит встречи Алиева и Пашиняна. МИД России неоднократно подчеркивал, что воспринимает такие действия как попытку выдавить Москву с Южного Кавказа, но в Баку Лавров ограничился замечанием, что нельзя допускать использования посредничества для геополитических игр против России.

Россия между Азербайджаном и Арменией

Некоторые эксперты обратили внимание на то, что из Баку Лавров не отправился в Ереван, как это обычно бывает. Появились вопросы, а не считает ли теперь Россия своим главным союзником в регионе Азербайджан, а не Армению? Дыма без огня не бывает, но отвечать в формате Yes/No Question очень непросто.

В целом, за последние годы отношения России с Арменией заметно похолодали. Приход к власти прозападного Никола Пашиняна и агрессивная реакция на нейтралитет России в Карабахской войне снизил уровень доверия к Еревану. С 2022 года Баку через союзническую декларацию юридически уравнялся с Ереваном для Москвы. Раньше говорили, что Азербайджан - стратегический партнер, а Армения - союзник. Сейчас этой разницы между странами нет.

Кроме того, поведение властей в Ереване для Москвы стало менее предсказуемым и прагматичным. В декабре МИД России пригласил коллег из Азербайджана и Армении на переговоры по проекту мирного договора. Однако армянский министр Арарат Мирзоян не приехал, что вызвало недоумение на Смоленской площади. Возможно поэтому Лавров и не почтил своим присутствием Ереван: после переговоров в Баку он отправился на саммит глав МИД G20 в Нью-Дели для встреч коллегами из дружественных стран.

Контакты России с Арменией

Несмотря на все сложности, мы понимаем, что Россия будет прилагать усилия, чтобы сохранять влияние во всех странах региона. Тем более Армения пока остается членом ЕАЭС и ОДКБ. Именно поэтому в Индии Лавров не пренебрег возможностью обменяться рукопожатиями с армянским коллегой с участвующим в саммите в качестве гостя Араратом Мирзояном.

Министры обсуждали карабахскую тематику и двусторонние отношения. Встреча, что называется, прошла на ногах. Можно, конечно, попытаться затушевать сложности в армяно-российских отношениях, но определенный холодок налицо. Если бы поездка в Ереван была важна, Лавров обязательно нашел бы время, чтобы туда поехать. Возможно, сейчас, когда Россию обвиняют в неготовности разблокировать Латинский коридор, который и так не заблокирован для гуманитарного транспорта, не самое лучшее время для визитов российского руководства в Армению.