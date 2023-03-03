Пашинян рассказал о конструктивном диалоге с Азербайджаном

Армения конструктивно вовлечена в диалог с Азербайджаном, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Переговоры, сообщил премьер, идут по трем направлениям. Они включают соглашение об урегулировании отношений, вопрос о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе, а также безопасность и делимитацию границ.
Пашинян, выступая в Германском совете по международным отношениям, объявил, что армянские власти предпринимает решительные шаги по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.
«У меня есть полная решимость в вопросе подписания мирного договора с Азербайджаном», - сказал политик.
По его словам, Ереван конструктивно вовлечен в переговоры с Баку. У парламентского большинства в Армении есть мандат на мирную повестку.
Армянские премьер добавил, что вопрос Карабаха и его населения отделен от процесса нормализации отношений двух стран. Он пояснил, что Ереван будет удовлетворен тем, что между Баку и армянскими гражданами, проживающими в Карабахе, будет создан механизм обсуждений.
«Мы должны сконцентрироваться на положительных возможностях мира и сотрудничества», - заявил армянский премьер. Он отметил, что армянское правительство готово нести ответственность и будет прилагать усилия, пока не удастся достичь окончательного и прочного мира в регионе.
В середине февраля Ереван передал Баку черновик договора о мире. Его содержание предпочли не раскрывать. Также армянское руководство передало Баку проект регламента работы комиссий по делимитации границ. По мнению экспертов, действительно прийти к миру удастся только в том случае, если Пашинян сумеет проявить жесткую политическую волю.