Пашинян рассказал о конструктивном диалоге с Азербайджаном

Опубликовано: 13:21, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Армения решительно настроена на установление мира на Южном Кавказе. Ведутся соответствующие переговоры с Азербайджаном. Работа идет по трем направлениям.

Армения конструктивно вовлечена в диалог с Азербайджаном, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Переговоры, сообщил премьер, идут по трем направлениям. Они включают соглашение об урегулировании отношений, вопрос о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе, а также безопасность и делимитацию границ.

Пашинян, выступая в Германском совете по международным отношениям, объявил, что армянские власти предпринимает решительные шаги по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

«У меня есть полная решимость в вопросе подписания мирного договора с Азербайджаном», - сказал политик.

По его словам, Ереван конструктивно вовлечен в переговоры с Баку. У парламентского большинства в Армении есть мандат на мирную повестку.

Армянские премьер добавил, что вопрос Карабаха и его населения отделен от процесса нормализации отношений двух стран. Он пояснил, что Ереван будет удовлетворен тем, что между Баку и армянскими гражданами, проживающими в Карабахе, будет создан механизм обсуждений.

«Мы должны сконцентрироваться на положительных возможностях мира и сотрудничества», - заявил армянский премьер. Он отметил, что армянское правительство готово нести ответственность и будет прилагать усилия, пока не удастся достичь окончательного и прочного мира в регионе.

В середине февраля Ереван передал Баку черновик договора о мире. Его содержание предпочли не раскрывать. Также армянское руководство передало Баку проект регламента работы комиссий по делимитации границ. По мнению экспертов, действительно прийти к миру удастся только в том случае, если Пашинян сумеет проявить жесткую политическую волю.