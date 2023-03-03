Израиль направит в Турцию новую партию гуманитарной помощи

Опубликовано: 12:28, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Очередной гуманитарный груз будет направлен Израилем для поддержки пострадавшим от землетрясения в Турции, в который войдет более 600 непромокаемых палаток. Ранее президент Турции заявил о недостатки средств размещения пострадавших

Израиль отправляет в Турцию очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения. В состав гуманитарного груза войдет более 600 непромокаемых палаток.

Ранее о сложностях с размещением выживших после ЧС в ходе переговоров с главой МИД Израиля Эли Коэном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В свою очередь израильский министр заверил, что страна продолжит поддерживать Турцию.

«Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь нашим друзьям, которые нуждаются в нашей поддержке в это трудное время»

– сказал глава израильского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что благодаря усилиям израильских спасателей и медиков в Турции из-под завалов было извлечено 19 человек, в том числе двухлетний ребенок.