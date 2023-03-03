Опубликовано: 10:44, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Стать банкротом и списать долги по кредитам теперь можно в Казахстане. Заявки на банкротство от физических лиц принимаются с 3 марта. Банкротство не снимает долговых обязательств по алиментам и по возмещению ущерба.

Заявки на процедуру банкротства в Казахстане от граждан принимают с этого дня. Согласно закону, гражданам доступны два варианта банкротства.

Виды банкротства в Казахстане

Внесудебное банкротство можно использовать, чтобы не платить долги перед банками, МФО и коллекторами. Долги на момент подачи заявки на банкротство должны не погашаться 12 месяцев. Также таким образом стать банкротом может гражданин, получающий от государства адресную социальную помощь, и человек, чьи долги не погашаются в течение пяти лет и более.

Чтобы подать документы на банкротство в Казахстане нужно сначала онлайн через E-salyq Azamat, Egov или информационные системы ЦОНов оформить заявку и загрузить данные. Информсистема проверит, соответствует ли должник критериям внесудебного банкротства. Затем на E-gov и в информсистемы ЦОНов придет соответствующее уведомление. После этого может быть начат процесс банкротства.

Судебное банкротство подходит тем, чьи долги, превышают 5,5 млн тенге (около $12,5 тыс), а также гражданам, чьи долги, не подпадают под категорию внесудебного банкротства.

Судебное банкротство направлено на удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника. В рамках процедуры у должника могут изъять единственное жилье, если оно находится в залоге, а также транспортные средства и другое имущество.

Что происходит после банкротства?

После того, как объявлено банкротство, сроки долговых обязательств считаются истекшими. Требовать возвращения долгов с банкрота запрещается. Также перестают капать пени, начисляться штрафы по кредитам и вознаграждения.

Ни одна процедура банкротства не снимает с гражданина Казахстана следующие виды долгов: по алиментам; по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека; по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям.

Можно ли восстановить платежеспособность после банкротства?

С 3 марта 2023 года также начинает действовать процедура восстановления платежеспособности в Казахстане. Гражданин может вернуть себе статус экономически активного члена общества. При наличии стабильного дохода банкрот имеет право получить в суде рассрочку на оплату долгов сроком до 5 лет. Разрабатывается план выплат, старые кредиты постепенно гасятся. Процедура позволяет гражданину в будущем снова брать банковские кредиты.

Минфин Казахстана напоминает: банкротство это не способ законно списать долги. Процедура будет применяться в исключительных случаях и имеет последствия.