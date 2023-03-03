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Матвиенко: Запад ведет против РФ психологическую войну

Матвиенко: Запад ведет против РФ психологическую войну
На фоне ведущейся Западом против России психологической войны необходимо вооружить подрастающее поколение способностью мыслить критически. Об этом заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что ведущаяся Западом против РФ психологическая война, выходит на новый уровень жестокости и изощренности.

По ее словам, Запад не считается с правовыми нормами и моральными запретами. В частности, по словам спикер СФ, продолжается манипуляция осознанием подрастающего поколения.

В этой свиязи она призвала к созданию в РФ системы донесения до детей и подростков традиционных ценностей и смыслов в современной подаче и актуальной форме.

Также Матвиенко отметила, что детям необходимо прививать способность критического мышления: для этого необходимо ввести новый предмет, в рамках которого школьники бы учились выдвигать гипотезы и делать выводы.

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