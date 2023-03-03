Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в РФ

Опубликовано: 8:55, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что в российских аптеках нет дефицита лекарственных препаратов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что в РФ нет дефицита лекарственных препаратов. По его словам, всем производителям удалось адаптироваться к непростой ситуации.

Также глава ведомства указал на то, что имевшие место ранее сложностью с доставкой лекарств в аптеки также были преодолены и сейчас таких трудностей нет.

Кроме того, министр отметил, что в настоящее время проводится эксперимент по дистанционной продаже некоторых препаратов, отпускаемых по рецепту.