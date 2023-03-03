Кахраманмараш потрясло на 5

Опубликовано: 8:05, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В турецкой провинции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Страна начинает расследовать причин и последствия февральского землетрясения.

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,0, произошло в провинции Турции Кахраманмараш. По данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, очаг сейсмособтия располагался на глубине четырех километров. Информации о жертвах и разрушениях нет .

В Турция будет расследовать последствия февральского землетрясений

В Турции была создана комиссия по расследованию последствий землетрясений в городе Кахраманмараш. Данное решение было принято накануне в парламенте страны, при единогласной поддержке всех депутатов.

Планируется, что комиссия в первую очередь, рассмотрит вопрос о повышении эффективности урбанизации городов.