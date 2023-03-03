РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доллар растет к 76

Доллар растет к 76
Доллар на открытии торгов Московской биржи врос до 75,46 рублей. Также растут евро и юань. Согласно прогнозам, рост курса доллара продолжится.

На утренних торгах Мосбиржи доллар по сравнению с показателями закрытии торгов вырос на 15 копеек до 75,46 рублей.

В свою очередь евро, увеличив показатели на 54,75 копейки, подтянулась до 80 рублей. Курс юаня также растет: сейчас его показатели составляют 10,89 рубля.

Прогноз курса доллара на завтра

Согласно прогнозам аналитиков в субботу, 4 марта, курс американской валюты составит 75, 81 рублей. Согласно максимальному прогнозу курс доллара составит 76, 87 рублей, а минимальный курс составит 74,75 рублей.

Россияне отказываются от вкладов в валюте

Россияне отказываются от вкладов в валюте

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
735 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version