В Кисловодске в текущем году стартует строительство нового жилого района, информирует городская администрация.
В течение этого года на курорте возведут 17 многоэтажных домов, а завершится строительство района к 2027 году. Он станет первым жилым районом, построенным в городе за 40 лет. Последний раз комплексная застройка там была произведена в 1980-х годах.
Согласно проекту, в ближайшие годы будут введены в эксплуатацию около 90 тыс кв метров, всего 1104 квартир. Также будут построены парковки, фитнес-центр, площадки для детей и занятий спортом.
В пресс-службе администрации отметили, что на строительство потратят 4,6 млрд рублей.
Напомним, в нынешнем году в Кисловодске начнется масштабное благоустройство береговой линии Старого озера. Обновление территории завершится в 2024 году.