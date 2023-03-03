Опубликовано: 4:36, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Кисловодске впервые за 40 лет займутся возведением жилого района. К строительным работам приступят в этом году, а завершатся они к 2027 году. На первом этапе построят 17 домов.

В Кисловодске в текущем году стартует строительство нового жилого района, информирует городская администрация.

В течение этого года на курорте возведут 17 многоэтажных домов, а завершится строительство района к 2027 году. Он станет первым жилым районом, построенным в городе за 40 лет. Последний раз комплексная застройка там была произведена в 1980-х годах.

Согласно проекту, в ближайшие годы будут введены в эксплуатацию около 90 тыс кв метров, всего 1104 квартир. Также будут построены парковки, фитнес-центр, площадки для детей и занятий спортом.

В пресс-службе администрации отметили, что на строительство потратят 4,6 млрд рублей.

Напомним, в нынешнем году в Кисловодске начнется масштабное благоустройство береговой линии Старого озера. Обновление территории завершится в 2024 году.