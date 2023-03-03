Опубликовано: 2:17, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Новый сорт пшеницы, выращенный казахстанскими селекционерами, получил патент. Элитная пшеница будет распространяться в стране и за ее пределами как приоритетная.

Казахстанские селекционеры завершили работу над новым сортом зерна пшеницы, получившим название "Таймас" – он уже прошел государственную проверку и получил патент, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.

В работе по выведению нового сорта злака, устойчивого к полеганию, засухе и бурой ржавчине, особо опасной для продукта номер один, приняли участие ученые научно-производственного центра зернового хозяйства имени Бараева, передает Sputnik Казахстан.

Как рассказали в центре, именно бурая ржавчина резко снижает урожайность пшеницы, особенно в северных регионах, тогда как качество семян "Таймас" позволяет отнести их к сильным пшеницам. Кроме того, новый сорт за годы изучения показал себя как высокоурожайный с максимальным показателем в 38,5 центнера с гектара.

Сорт уже включен в госреестр селекционных достижений Казахстана, теперь ученые займутся размножением новых элитных семян.