Опубликовано: 22:58, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

ЦБ РФ летом выпустит в оборот новую купюру номиналом 100 рублей. Также будут представлены новые купюры 1000 рублей и 5000 рублей.

Летом в России в оборот поступит обновленная 100-рублевая купюра, также будут представлены новые купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей. Об этом рассказал в четверг заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

Белов сообщил, что новые 100-рублевые банкноты уже отпечатаны и поступили в российские регионы. Замена в обороте будет постепенной - новые купюры будут вводить по мере износа и окончания обращения старых. По прогнозам Центробанка, новые 100 рублей начнут обращаться в России летом 2023 года.

Сама банкнота была представлена летом 2022 года, ее украшают памятник солдату из ржевского мемориала и виды Москвы.

Также ожидается, что модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей поступят в оборот в ближайший год. Презентация обновленных купюр запланирована на лето. По словам зампреда регулятора, у новых купюр изменится дизайн, а также появится новая защита и повысится износостойкость.

Напомним, весной прошлого года в Гознаке сообщали, что сроки выпуска новых купюр 100 рублей смещаются.