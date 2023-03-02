Опубликовано: 21:49, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Жители Михайловска увидели своими глазами парад планет, который состоялся 1 и 2 марта. Они лицезрели соседство Юпитера и Венеры.

Жители города Михайловск в Ставропольском края делятся в социальных сетях фотографиями с парада планет, который прошел 1 и 2 марта.

Очевидцы заявили, что 1 марта в юго-западной части города отлично было видно соседство Юпитера и Венеры, а 2 марта между планетами оставался только один диск луны.

До сегодняшнего дня Венера появлялась ниже и западнее Юпитера, а сейчас оказалась выше самой крупной планеты. В средней полосе России в это время года планеты на темном небосклоне видно в течение трех часов.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что в ближайшее время на Международную космическую станцию (МКС) отправится первая женщина-космонавт из Саудовской Аравии. В полете ее будет сопровождать мужчина-космонавт.