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Жители Ставрополья лицезрели парад планет

Жители Ставрополья лицезрели парад планет
Жители Михайловска увидели своими глазами парад планет, который состоялся 1 и 2 марта. Они лицезрели соседство Юпитера и Венеры.

Жители города Михайловск в Ставропольском края делятся в социальных сетях фотографиями с парада планет, который прошел 1 и 2 марта.

Очевидцы заявили, что 1 марта в юго-западной части города отлично было видно соседство Юпитера и Венеры, а 2 марта между планетами оставался только один диск луны.

До сегодняшнего дня Венера появлялась ниже и западнее Юпитера, а сейчас оказалась выше самой крупной планеты. В средней полосе России в это время года планеты на темном небосклоне видно в течение трех часов.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что в ближайшее время на Международную космическую станцию (МКС) отправится первая женщина-космонавт из Саудовской Аравии. В полете ее будет сопровождать мужчина-космонавт.

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