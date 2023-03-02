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Названы виды туризма, которые нужно развивать в РФ в первую очередь

Названы виды туризма, которые нужно развивать в РФ в первую очередь
Российские туристы приняли участие в опросе. Они проголосовали за развитие санаторно-курортного и культурно-познавательного направлений в туристической сфере в стране.

Наиболее востребованные виды отдыха у россиян – это санаторно-курортный и культурно-познавательный. Соответственно они должны развиваться и совершенствоваться в первую очередь. Об этом говорят данные опроса, проведенного Check in. 

За развитие данных направлений высказались 45,2% и 44,5% респондентов соответственно. 

Далее о необходимости уделить больше внимания турам и экскурсиям для детей заявили 36% опрошенных, а 33,4% хотели бы видеть активное развитие экотуризма. 

Участниками опроса стали 600 граждан, хотя бы раз путешествовавших по России в 2022 году.

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