Опубликовано: 22:08, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Российские туристы приняли участие в опросе. Они проголосовали за развитие санаторно-курортного и культурно-познавательного направлений в туристической сфере в стране.

Наиболее востребованные виды отдыха у россиян – это санаторно-курортный и культурно-познавательный. Соответственно они должны развиваться и совершенствоваться в первую очередь. Об этом говорят данные опроса, проведенного Check in.

За развитие данных направлений высказались 45,2% и 44,5% респондентов соответственно.

Далее о необходимости уделить больше внимания турам и экскурсиям для детей заявили 36% опрошенных, а 33,4% хотели бы видеть активное развитие экотуризма.

Участниками опроса стали 600 граждан, хотя бы раз путешествовавших по России в 2022 году.