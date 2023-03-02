РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пашинян еще раз доказал: Армения выбирает ЕС вместо России

Пашинян еще раз доказал: Армения выбирает ЕС вместо России
Лидер Армении поблагодарил сегодня Германию за поддержку в размещении в стране миссии ЕС. Также Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить санкции, «истина противоположна». Он подчеркнул, что Армения заинтересована в установлении отношений с Евросоюзом.

В четверг армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность Германии за содействие в размещении миссии ЕС в Армении и сообщил о заинтересованности Еревана в установлении отношений с ЕС.

Выступая на пресс-конференции в Берлине армянский премьер поблагодарил правительство Германии и лично канцлера Олафа Шольца за содействие в размещении миссии Евросоюза в Армении. Он выразил уверенность, что именно европейская миссия поможет установить безопасность на Южном Кавказе.

Деятельность гражданской миссии ЕС в Армении будет регулироваться договором, который пока еще не подписан.

Также в своем выступлении Пашинян заявил, что Армения как демократическая страна не помогает России обходить ограничения Запада, а наоборот. Он сказал, что для Еревана крайне важна прозрачность и добавил, что «истина прямо противоположна» разговорам про помощь Москве с обходом западных санкций.

Армения держит курс на Запад. По словам премьера республики, в прошлом году вырос импорт из ЕС в Армению, а также экспорт в ЕС из Армении. Одной из причин увеличения взаимного товарооборота с Европой Пашинян считает заинтересованность Армении в установлении отношений с Евросоюзом.

Отметим, что в России уверены: миссия ЕС в Армении только осложнит ситуацию и помешает урегулированию отношений Азербайджана и Армении.

Почему Лавров летит в Баку и игнорирует Ереван? 

Почему Лавров летит в Баку и игнорирует Ереван? 

Аналитика Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
665 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version