Опубликовано: 21:03, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Лидер Армении поблагодарил сегодня Германию за поддержку в размещении в стране миссии ЕС. Также Пашинян заявил, что Армения не помогает России обходить санкции, «истина противоположна». Он подчеркнул, что Армения заинтересована в установлении отношений с Евросоюзом.

В четверг армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность Германии за содействие в размещении миссии ЕС в Армении и сообщил о заинтересованности Еревана в установлении отношений с ЕС.

Выступая на пресс-конференции в Берлине армянский премьер поблагодарил правительство Германии и лично канцлера Олафа Шольца за содействие в размещении миссии Евросоюза в Армении. Он выразил уверенность, что именно европейская миссия поможет установить безопасность на Южном Кавказе.

Деятельность гражданской миссии ЕС в Армении будет регулироваться договором, который пока еще не подписан.

Также в своем выступлении Пашинян заявил, что Армения как демократическая страна не помогает России обходить ограничения Запада, а наоборот. Он сказал, что для Еревана крайне важна прозрачность и добавил, что «истина прямо противоположна» разговорам про помощь Москве с обходом западных санкций.

Армения держит курс на Запад. По словам премьера республики, в прошлом году вырос импорт из ЕС в Армению, а также экспорт в ЕС из Армении. Одной из причин увеличения взаимного товарооборота с Европой Пашинян считает заинтересованность Армении в установлении отношений с Евросоюзом.

Отметим, что в России уверены: миссия ЕС в Армении только осложнит ситуацию и помешает урегулированию отношений Азербайджана и Армении.