Опубликовано: 19:33, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Карачаево-Черкессии в этом году отремонтируют участки на нескольких дорогах общей протяженностью 25 км. Также власти намерены привести в норму пять мостов.

В течение этого года в Карачаево-Черкесии обновят 25 км дорог и мостовые конструкции. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы КЧР.

В частности, в 2023 году будет отремонтировано две автодороги - "Усть-Джегута-Терезе" и "Майкоп – Карачаевск". На первой приведут в норму 6 км дорожного покрытия, а на второй - 3,6 км. Также планируется произвести капитальный ремонт на участке дороги "Майкоп-Карачаевск", протяженность которого составляет 2,2 км.

Кроме того, за год в КЧР отремонтируют пять мостов, а в Черкесске восстановят покрытие на 28 участках дорог протяженностью 13 км.

В январе сообщалось, что в этом году власти КЧР планируют произвести капитальный ремонт нескольких десятков многоэтажных домов и построить первые в регионе заправки для электромобилей.