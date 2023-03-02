Госдолг России сократился по итогам 2022 года

Опубликовано: 19:49, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Размер госдолга России уменьшился впервые за три года, рассказали в Минфине. Низкий госдолг является преимуществом России. В будущем правительство сможет делать новые заимствования для бюджетных расходов.

В 2022 года Россия смогла снизить уровень госдолга. Низкий госдолг это преимущество для новых маневров в экономике, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

С начала пандемии внешний госдолг России только увеличивался. В 2021 году он на 1,040 трлн превысил уровень допандемийного 2019 года и достиг 4,435 трл рублей. Уже в первой половине прошлого года госдолг РФ стал сокращаться, на конец 2022 года его размер составил 4,039 трлн рублей.

Как рассказал министр, сделать госдолг низким России помогла ответственная бюджетная политика. Россия начинает 2023 год с госдолг в размере 15,1% ВВП. Такой низкий внешний долг - экономическое преимущество России. Он позволяет сохранять маневренность на финансовом рынке, позволяет в будущем совершать новые заимствования и финансировать бюджетные расходы, объяснил глава российского министерства финансов в интервью телеканалу RT.

Ранее в Минфине сообщили, что дефицит бюджета России в 2023 году составит 2%.