Какие дороги Казахстана закрыты сегодня?

Опубликовано: 18:51, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В четверг 2 марта в четырех регионах Казахстана закрыты дороги. Отдельными участками трасс запрещено пользоваться из-за плохой погоды. Дороги закрыты сегодня в следующих областях: Абайская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская.

Национальный оператор Казахстана по управлению автодорогами «Казавтожол» информирует в четверг, что вечером из-за ухудшения погоды вводится ограничение на движение транспорта в четырех регионах. Всего закрыты пять участков автодорог.

На вечер 2 марта закрыты следующие участки дорог:

на трассе «Алматы - Усть-Каменогорск» 971-1013 км в Абайской и 1013-1068 км в Восточно-Казахстанской области, для всех видов транспорта;

на трассе«Екатеринбург - Алматы» 1003-1231 км в Акмолинской для всего транспорта и 1505-1854 км в Карагандинской области только для общественного и грузового транспорта.

Также для в Акмолинской области закрыт для автодвижения участок дороги «Щучинск - Зеренда» 0-77 км, Щучинск – село Зеренда.

Ограничено введено в связи с ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков надвигаются метель и туман, на дорогах опасность гололеда.

Напомним, беспрецедентная погодные условия наблюдались в республике в начале января. Тогда снегопады и морозы сказались не только на движение автотранспорта, но и на расписании поездов.