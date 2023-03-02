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Депутаты в Грузии подрались из-за закона об иноагентах

Депутаты в Грузии подрались из-за закона об иноагентах
Оппозиция в Грузии попыталась сорвать обсуждения законопроектов об иноагентах. Бойкотирующие заседание депутаты встретили сторонников закона с различными плакатами. Затем они проникли в зал, желая сорвать заседание. Потасовка случилась, когда противников законопроектов стали выводить из зала.

Сорвать рассмотрение законопроектов об иноагентах в Грузии попытались сегодня в Тбилиси оппозиционно-настроенные депутаты.

Ранее движение "Сила народа" внесло на рассмотрение два проекта законов об иностранных агентах – "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иноагентов". Сегодня парламент приступил к рассмотрению, причем принять планируется оба закона.

Оппозиционеры, входящие в "Единое национальное движение", выступают против. Депутаты, бойкотирующие заседания в парламенте, встретили тех, кто собрался на рассмотрение с плакатами о том, что закон об иноагентах – русский, а также с надписями "Мы теряем Европу!". Затем некоторые из оппозиционных депутатов проследовали в зал заседания, чтобы сорвать мероприятие. Покинуть зал они отказались, парламентариев выталкивали силой, произошла потасовка между депутатами.

Вокруг здания парламента в Тбилиси в четверг дежурит полиция.

Грузия может остаться без закона об иноагентах

Грузия может остаться без закона об иноагентах

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